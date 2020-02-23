У Києві автомобіль BMW в'їхав у зупинку з людьми

У суботу, 22 лютого, у Києві на перехресті вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова в результаті аварії BMW врізався в зупинку з людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Информатор.

Інцидент стався близько 22:00.

За словами свідків ДТП, BMW їхав по бульвару Перова у бік Дарниці, а в цей момент з вулиці Петра Запорожця виїжджав Nissan, який не пропустив "німця" і зіткнувся з ним. В результаті удару BMW влетів у зупинку.

Зазначається, що люди на зупинці не постраждали. Водночас, обидва водії отримали травми і їх госпіталізували.

Один з очевидців події заявив, що за кермом BMW, який влетів у зупинку, знаходився водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За словами свідка, водій сильно перевищив допустиму швидкість, але ні чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

Обидві машини отримали серйозні пошкодження. На місце ДТП навіть прибули співробітники ДСНС, щоб уникнути загоряння автомобілів. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, вранці 21 лютого під Черніговом легковий автомобіль протаранив автобус з пасажирами, в результаті інциденту загинула одна людина.

Також РБК-Україна писало, що 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події. Суд взяв поліцейського під варту.