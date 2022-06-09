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У Києві в автобусі знайшли мертвих собак: що сталося

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Київ , Четвер 09 червня 2022 18:15
У Києві в автобусі знайшли мертвих собак: що сталося Фото: собаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 червня, у Голосіївському районі виявили трупи собак. Вони були зачинені у приватному автобусі поблизу вулиці Васильківської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За попередніми висновками, троє тварин загинули внаслідок теплового удару, решта - у важкому стані.

"Ветеринарні лікарі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців", - кажуть у відомстві.

На місці працюють правоохоронні органи для з’ясування обставин події.

Остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі лише після проведення відповідної низки експертиз.

Як повідомлялося, у притулку для тварин у Бородянці Київської області загинуло 335 собак. Довгий час селище було під окупацією російських військ і тварини були замкненими у вольєрах без їжі та води.

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