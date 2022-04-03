Через війну в притулку під Києвом загинули понад 300 тварин

У притулку для тварин у Бородянці на Київщині загинуло 335 собак. Довгий час селище було під окупацією російських військ і тварини були замкненими у вольєрах без їжі та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву громадської організації з прав тварин UAnimals в Facebook .

"1 квітня 2022 року, як тільки Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку. Тут з початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах, без їжі і води", - йдеться в повідомленні.

За їхніми словами, весь цей час керівництва на території притулку не було і тварин ніхто не рятував.

"На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у важкому стані. Сьогодні волонтери вирушили в притулок, щоб забрати найважчих собак, а також нагодувати інших вижили. В цілому з 485 вижило всього 150. 27 тварин у важкому стані вивезли на лікування в приватні клініки", - додали зоозахисники.

В організації також подякували волонтерам і повідомили, що перерахують 50 тисяч гривень винагороди за порятунок тварин з Бородянського притулку.