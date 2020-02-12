У Києві заарештували підполковника Нацгвардії, який збив двох дітей

Сьогодні, 12 лютого, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нацгвардійцю, який у грудні 2019 року, скоїв наїзд на двох дітей. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу військової прокуратури центрального регіону.

Як повідомляється, 9 грудня 2019 року, у Бориспільському районі Київської області підполковник Національної гвардії України, перевищив швидкість та не впорався з керуванням, у результаті чого скоїв наїзд на двох школярів, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Печерським районним судом міста Києва військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження" караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області начальник одного з відділів Національної гвардії України збив двох дітей.

Також, в селі Нові Петрівці під Києвом водій збив 11-річну дитину і намагався втекти з місця аварії.