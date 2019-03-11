У Києві заарештували поліцейського, який поранив патрульного

Працівника Національної поліції заарештували без права на заставу

В Киеве Печерский райсуд арестовал без права на залог работника полиции охраны, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева в Facebook.

Работника полиции охраны задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 5 марта в Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции. Следователи ГБР расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения. По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.