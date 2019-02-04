У Києві заарештували підозрюваного у стрілянині з постраждалою дитиною

Підозрюваного помістили на два місяці під варту

В Киеве суд арестовал Артура Дегтярева, который в Деснянском районе на прошлой неделе выстрелил в пятилетнего ребенка. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для подозреваемого безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, на прошлой неделе возле одного из магазинов в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо 5-летнему мальчику. После инцидента подозреваемый скрылся, пострадавшего госпитализировали каретой скорой помощи.

Как писал Styler, конфликт вспыхнул из-за денег, которые были проиграны в зале игровых автоматов. Сначала мужчины просто ссорились, а потом один из них достал оружие. Во время выстрела на траекторию внезапно выбежал пятилетний мальчик. После инцидента полиция закрыла зал, участников конфликта задержали. Как отмечают местные жители, конфликты возле этого зала происходят часто и люди неоднократно жаловались на драки.