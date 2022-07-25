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У Києві заарештували частину ТРЦ, власниками якої є російські урядовці

Фото: у Києві заарештували частину ТРЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці заарештували частину торгового центру у Києві. Вона належала членам уряду Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Встановлено, що фактичними власниками частини ТРЦ у Києві є російські високопосадовці, а понад 50% акцій належать РФ. Прибуток від діяльності торгового центру могли використовувати для фінансування підривної діяльності проти України.

Солом'янський районний суд наклав арешт на 15 тисяч квадратних метрів нежилого приміщення. Вартість арештованого становить близько 1,2 млрд гривень.

Нагадаємо, у Харківській області викрили білоруське підприємство та арештували активи на 120 млн гривень.

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