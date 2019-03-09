В Києві 8 березня було встановлено новий температурний рекорд

Вдень позначка термометра досягла значення +17,7

В Киеве вчера, 8 марта, был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, днем отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла.

"Предыдущее значение составляло 14,8 градусов тепла в 2016 году", - говорится в сообщении.

По данным ученых, самой теплой была и ночь на 9 марта. Минимальное значение температуры составило 7 градусов тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3 градусов тепла в 2016 году).

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 9 марта температура в Украине будет достаточно высокой.

Рекордное тепло ожидается на западе Украины, где столбики термометров покажут +11... +14 градусов тепла. Такие же показатели ожидаются в северных и центральных регионах Украины. На востоке будет немного прохладнее - +9... +13 градусов. На юге температура будет максимально теплой и комфортной - +12... +16 градусов.

РБК-Украина писало, что в горах Ивано-Франковской области и в высокогорье Закарпатской области 9 и 10 марта сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).