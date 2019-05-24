В Києві 24-25 травня очікуються грози

24 травня у другій половині дня в столиці очікується гроза, а 25 травня - грози та шквальний вітер
Погода в Києві: сьогодні у другій половині дня очікується гроза, а завтра, 25 травня, прогнозуються грози протягом дня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Також в суботу вдень можливі шквали вітру до 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).
Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поведінки під час грози.
На природі слід:
Під час грози не можна:
"Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. негайно інформувати екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що протягом суботи і неділі, 25 і 26 травня, очікується дощова погода по всій території країни, температура повітря становитиме до +26.
У Києві 25 травня дощі, грози, при грозах - поривчастий вітер, вірогідний локально град. У неділю, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря в столиці +23 - +25 градусів.