У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку: список

Фото: пляж в Києві (РБК-Україна)

Дозволено купатися лише на трьох пляжах столиці

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці. На цих пляжах не рекомендують купатися.

Про це повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби в Києві.

За підсумками дослідження проб води, які були проведені 3 серпня, кишкову паличку виявили на наступних столичних пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Веселка";

"Тельбін";

"Центральний";

"Вир";

"Вербний".

"До поліпшення показників якості води в водоймах цими пляжами можна користуватися, тільки, як зонами відпочинку - без купання", - йдеться в повідомленні.

Всього на території Києва функціонують 14 пляжів, з яких лише на трьох дозволено купатися - "Троєщина" (Деснянський район), "Галерний" (Голосіївський район) та "Пуща-Водиця" (Оболонський район).

Нагадаємо, ще в кінці липня через невідповідність санітарним нормам було заборонено купатися на всіх пляжах Києва.

Також повідомлялося, що на деяких пляжах Одеси також не рекомендується купатися.