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У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку: список

Київ, Середа 05 серпня 2020 16:01
У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку: список
Фото: пляж в Києві (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Дозволено купатися лише на трьох пляжах столиці

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці. На цих пляжах не рекомендують купатися.

Про це повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби в Києві.

За підсумками дослідження проб води, які були проведені 3 серпня, кишкову паличку виявили на наступних столичних пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Веселка";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Вир";
  • "Вербний".

"До поліпшення показників якості води в водоймах цими пляжами можна користуватися, тільки, як зонами відпочинку - без купання", - йдеться в повідомленні.

Всього на території Києва функціонують 14 пляжів, з яких лише на трьох дозволено купатися - "Троєщина" (Деснянський район), "Галерний" (Голосіївський район) та "Пуща-Водиця" (Оболонський район).

Нагадаємо, ще в кінці липня через невідповідність санітарним нормам було заборонено купатися на всіх пляжах Києва.

Також повідомлялося, що на деяких пляжах Одеси також не рекомендується купатися.

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