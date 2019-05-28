У Києві 1 червня обмежать рух транспорту

У центрі Києва в суботу, 1 червня, обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням Всеукраїнського велодня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як наголошується, 1 червня рух автотранспорту буде повністю обмежено на ділянках:

з 10:30 до 13:00: Поштова площа - Володимирський узвіз - Європейська площа - вулиця Хрещатик;

з 10:30 до 12:30: Софійська площа - вулиця Володимирська - вулиця Велика Житомирська - Михайлівська площа - Софійська площа - вулиця Михайлівська - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Володимирській узвіз - Поштова площа

Об'їзд буде організовано по наступній схемі: Вознесенський узвіз в напрямку Подолу; вулиця Ярославів Вал, вулиця Бульварно-Кудрявська в напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

За повідомленням організаторів заходу, з 11:20 до 13:30 буде обмежено рух автотранспорту без повного перекриття і виділено праву смугу для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Північний міст - вулиця Труханівська - парк "Муромець" (фініш).

Об'їзд буде організовано через вулицю Електриків.

"Організатори заходу звертаються до водіїв з проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати завчасно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 21:00 до 06:00 в ніч з 28 на 29 травня на вулиці Світла буде закрито рух транспорту у зв'язку з встановленням нового асфальтобетонного покриття. Рух буде закрито на ділянці від вулиці Автопарковой до вулиці Євгенія Харченко.

Крім того, в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.