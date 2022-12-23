В Киев идет непогода: водителей просят быть внимательней на дорогах

В ближайшие выходные, 24-25 декабря, в Киеве ожидаются дожди и мокрый снег. Столичных водителей просят быть внимательней на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
После периода сухой погоды в Киеве метеорологи прогнозируют дожди и мокрый снег. В частности, небольшие осадки возможны в течение субботы. В ночь на воскресенье в столице ожидают мокрый снег.
Температура воздуха днем будет плюсовой, ночью - около нуля. Поэтому возможно промерзание на покрытии.
"Во избежание оледенения дорожники будут обрабатывать улицы противогололедными средствами. Просим водителей быть осмотрительными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток", - отметили в КГГА.
Напомним, согласно прогнозам синоптиков, завтра на большинстве территории Украины ожидаются обильные дожди, в том числе и в Киеве. Затем придет похолодание - дождь сменится снегом, а затем придет теплая погода, которая продержится до Нового года.
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