У Києві лікаря облили невідомою речовиною

Потерпілого забрала "швидка"

В Киеве полиция разыскивает злоумышленника, который облил врача неизвестным веществом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы возле клиники мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала "скорая".

На место событий немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены неподалеку.

Материалы зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После получения информации относительно состояния и степени тяжести травм мужчины, а также установления, каким именно веществом облили врача, правоохранители определятся с правовой квалификацией события.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Багговутовской утром 14 марта было найдено тело мужчины. Позже стало известно, что погибший - работник Администрации президента.

Ранее сообщалось, что с 2014 года Национальная полиция Украины открыла 144 уголовных дела по фактам, связанными с нападениями на активистов.