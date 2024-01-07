В Киев с визитом сегодня прибудет глава МИД Японии

"Во время визита министр Камикава в очередной раз подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации. Министр Камикава также проинформирует украинскую сторону о деталях соответствующей помощи и наших планах", - пишет министерство.

Чего ожидать от визита:

Камикава сообщит о том, что Япония продемонстрирует свою преданность 19 февраля во время японско-украинской конференции по вопросам содействия экономической реконструкции при личном участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля;

глава МИД Японии примет участие в дискуссии с украинскими партнерами относительно усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира;

министр также примет участие в церемонии передачи крупногабаритного энергетического оборудования для помощи в подготовке к зиме.

"Во время всех программ визита министр Камикава продемонстрирует решимость Японии поддерживать международный порядок, основанный на "верховенстве права", с точки зрения неприемлемости одностороннего изменения статус-кво с помощью силы, как, например, агрессия России против Украины. Министр также в очередной раз подчеркнет важность защиты женщин и детей, которые особенно уязвимы во время войны, и обеспечения "человеческого достоинства", - добавляет пресс-служба.

Помощь от Японии

7 декабря 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов. Средства будут направлены на восстановление страны от последствий российской агрессии.

Также Токио сняло запрет экспорта вооружений и готовится к отправке ракет для ПВО Patriot в Соединенные Штаты, что поможет Пентагону продолжить поставки Украине путем замещения запасов.

В конце декабря государственный бюджет нашей страны получил около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.