В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США

Напомним, 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с исполняющим обязанности спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой.

Шмыгаль проинформировал Верму о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массированной воздушной атаки России.

"Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Требуем от партнеров большее оборудование для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши неотложные потребности", - рассказал премьер.

Глава правительства также отметил важность полной конфискации замороженных активов РФ и направление ресурсов для поддержки Украины.

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