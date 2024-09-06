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В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк и заместитель госсекретаря США Ричард Вермой (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Заместитель госсекретаря США, исполняющий обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Ричард Вермой в пятницу, 6 сентября, прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Рада снова приветствовать в Киеве заместителя госсекретаря США Ричарда Вермоя", - написала Бринк.

По ее словам, заместитель госсекретаря приехал, чтобы обсудить поддержку экономического восстановления Украины со стороны США.

 

Напомним, 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с исполняющим обязанности спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой.

Шмыгаль проинформировал Верму о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массированной воздушной атаки России.

"Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Требуем от партнеров большее оборудование для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши неотложные потребности", - рассказал премьер.

Глава правительства также отметил важность полной конфискации замороженных активов РФ и направление ресурсов для поддержки Украины.

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