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В Киев с визитом прибыл премьер Британии Сунак

Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Ожидается, что он встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, объявит о новом пакете военной помощи и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Британии.

"Я нахожусь в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Всем украинцам, Британия с вами - столько, сколько потребуется", - написал Сунак.

Чего ждать от визита Сунака

Как сообщало правительство Британии, во время своей поездки в Украину, Сунак объявит о новом пакете военной помощи. Британия предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов) в 2024-2025 годах. В частности 200 млн фунтов стерлингов (255 млн долларов) буду потрачены на: 

  • разведывательные беспилотники; 
  • ударные беспилотники; 
  • морские дроны дальнего действия. 

В том же числе Сунак объявит о предоставлении гарантий безопасности и подпишет с президентом Украины соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Среди прочего: 

  • премьер Великобритании встретится с украинскими спасателями и объявит о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку;
  • Великобритания выделит средства и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Помощь Британии

Великобритания является одним из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Она поддерживала нашу страну еще с самого начала полномасштабного вторжения террористов.

С начала войны Лондон оказывал Киеву не только гуманитарную, но и военную, а также финансовую поддержку. В частности речь идет о танках Challenger 2 и дальнобойных ракетах Storm Shadow. В том же числе Британия помогает с обучением украинских пилотов на истребителях F-16.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Британию, где провел ряд важных встреч.

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