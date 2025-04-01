В Киев с визитом прибыли главы МИД Литвы и Германии

"Прибыл в свободный Киев, чтобы выразить непоколебимую поддержку Литвы храброму украинскому народу. Мы будем и дальше стоять рядом с вами в вашей борьбе за свободу и суверенитет. Литва поддерживает сильную, устойчивую и процветающую Украину в ЕС. Вместе к победе", - написал министр.

Кроме того, в Киев прибыла и глава МИД Германии Бербок. Как сообщает Bild, ее встретил украинский коллега Андрей Сибига. Отмечается, что это ее одиннадцатый визит в Украину и, вероятно, последний на этом посту.

На месте Бербок объявила о дальнейшей финансовой поддержке. Берлин предоставит Киеву "еще 130 млн евро (140 млн долларов, - ред.) в виде гуманитарной помощи и стабилизационных фондов сегодня".

"В связи с тупиком в отношениях между США и Россией, абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что мы стоим рядом с Украиной и поддерживаем ее сейчас больше, чем когда-либо прежде", - заявила она.

Поддержка Украины со стороны Литвы и Германии

Поддержка Украины со стороны Литвы и Германии во время войны является значительной, но отличается по масштабу и подходу. Литва с первых дней конфликта активно помогает Украине, предоставляя военную технику, боеприпасы, гуманитарную помощь и дипломатическую поддержку. Германия, хоть некоторое время и подвергалась критике за медлительность в поставках оружия, впоследствии стала одним из главных поставщиков тяжелого вооружения, включая танки Leopard 2, системы ПВО IRIS-T и Patriot.

Как заявляла ранее Бербок, в течение 2025 года Германия предоставит Киеву дополнительные три миллиарда евро (3,24 млрд долларов).