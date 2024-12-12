В Киев с визитом прибыла глава Министерства развития Германии

В Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Как пишет издание, Шульце прибыла в Киев "чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии". Прежде всего помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры страны.

По словам Шульце, Российская Федерация (РФ) нацелена против энергетической системы Украины, чтобы оставить украинцев "в холоде, в темноте", в связи с чем Берлин нашел дополнительные средства для помощи в восстановлении электро- и теплоснабжения.

Отмечается, что это уже четвертый визит главы Министерства экономического сотрудничества и развития Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ситуация со светом в Украине

Украинская энергосистема сейчас восстанавливается от одиннадцати массированных обстрелов российских террористов, которые были осуществлены с начала текущего года. Из-за ударов сохраняется значительный дефицит мощности, в связи с чем для бытовых потребителей вводятся почасовые отключения света.

По словам главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, Россия продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.