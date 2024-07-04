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В Киев приехал глава Генштаба Польши

Фото: глава Генштаба Польши Веслав Кукула (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

4 июля в Киев прибыл начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула. Он прибыл в столицу по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Польши, Генштаб ВСУ.

"Начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула начал рабочую встречу в Киеве с возложения букета цветов к Стене памяти погибших за Украину", - говорится в сообщении Генштаба Польши.

Отмечается, что генерал нанес визит в Украину по приглашению главкома Александра Сырского.

"Это еще одна важная встреча обоих командующих, демонстрирующая солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", - добавили в Генштабе.

При этом, в Генштабе ВСУ уточнили, что генералы провели плодотворные переговоры для усиления сотрудничества по противостоянию российской агрессии.

"Польша является надежным партнером Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. Ценим военно-техническую помощь и дипломатическую поддержку Польши. Признательны также за оказание помощи в подготовке наших подразделений, которые уже встали на защиту государства. Победить агрессора можно только вместе", - сказал Сырский.

 

 

Помощь Польши Украине

С начала масштабного вторжения РФ в Украину Польша всесторонне помогает Украине в борьбе против агрессии РФ. В частности, Польша является одной из стран, куда выехало большое количество украинцев, спасавшихся от войны.

Недавно сообщалось, что на саммите НАТО в Вашингтоне Польша объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина.

Кроме того, Польша может подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной до саммита НАТО.

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ПольшаГенштаб ВСУАлександр Сырский