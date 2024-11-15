В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

"Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам", - пишет посольство Штатов в Украине.

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине и Ричард Верму, заместитель госсекретаря США (t.me/usembkyiv)

Помощь США Украине

Штаты играют ключевую роль в поддержке Украины во время полномасштабной войны, предоставляя значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала вторжения России в феврале 2022 года США передали современное вооружение, включая артиллерию, системы противовоздушной обороны, бронетехнику и боеприпасы, что существенно усилило обороноспособность украинской армии. Кроме этого, американская сторона осуществляет обучение украинских военных, помогая им осваивать новейшие военные технологии.

Кроме военной помощи, Соединенные Штаты активно поддерживают экономически, выделяя средства на стабилизацию экономики, восстановление критической инфраструктуры и помощь внутренне перемещенным лицам.

Между тем пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, во время брифинга, заявила, что Штаты еженедельно будут отправлять Украине партии оружия, чтобы успеть выделить всю помощь, которая осталась до окончания полномочий президента США Джо Байдена.