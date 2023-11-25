В Киев прибыл президент Швейцарии

Лидер Швейцарии подчеркнул, что в Киеве примет участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

"Основное внимание уделено влиянию захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку Украины со стороны Швейцарии", - подчеркнул Берсе.

Президент Швейцарии также опубликовал фото с ж/д вокзала в Киеве.

Фото: президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев (twitter.com/alain_berset)

Позиция Швейцарии по поводу войны

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.

Швейцария с февраля 2022 года предоставила Украине только финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года Берн шагнул к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.