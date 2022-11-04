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В Киев прибыл министр юстиции Германии: какова цель визита

Фото: в Киев прибыл министр юстиции Германии (twitter.com/bmj_bund)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр юстиции Германии Марко Бушман в пятницу, 4 ноября, прибыл в Украину с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Федеральный министр юстиции Марко Бушман выехал минувшей ночью, чтобы посетить эту страну. Ясно одно: мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает издание Spiegel, Бушман планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками.

Основной темой переговоров станет международное расследование военных приступлений. Подчеркивается, что Г

"Расследования военных преступлений России за последние месяцы после нападения на соседнюю страну в феврале имеют большое значение не только для Украины", - заявил Бушман.

Напомним, в начале этой неделе в Украину с визитом прибыл премьер-министр Чехии Петр Фиала. Его визит совпал с массированным обстрелом оккупантами украинских городов.

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Министерство юстиции РФВизит в Украину