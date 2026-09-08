До Киева не дойдут: в Нацгвардии оценили риски нового наступления с севера

По его словам, возможное продвижение врага на северном направлении на 10-20 километров будет иметь целью только связывание украинских сил, по аналогии с ситуацией в Харьковской области.

"Да ну как, они не дойдут (до Киева, - ред.). Они там если зайдут в глубину 10-15-20 километров, это максимум, что может быть. И просто держать нас, как на Харьковщине", - сказал Пивненко.

Также командующий Нацгвардии прокомментировал риск применения оккупантами ударных дронов типа "Молния" при возможном продвижении на Черниговском направлении.

"Молнии", которые летают, они донимают нас очень серьезно на фронте. Они ими могут летать, например, если они зайдут в глубину на 20-30 километров на Черниговском направлении", - отметил Пивненко.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные активно применяют беспилотники-перехватчики не только по "Шахедам", но и по другим дронам - "Мавикам", "Молниям", а также логистике врага.