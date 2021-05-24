RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ застряг у заторах: яка ситуація на дорогах

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в понеділок, 24 травня, вранці утворилися затори. Проблеми з рухом транспорту спостерігаються як на правому, так і на лівому берегах.

Про це свідчать дані Google Maps.

Ситуація на правому березі

Серйозні затори утворилися на проспекті Перемоги у бік центру, вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівській, Шаповала, Липківського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Лобановського, Протасовому Яру, бульварі Лесі Українки, вулицях Великій Васильківській, Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Набережному та Наддніпрянському шосе, Петровській алеї, проспекті Героїв Сталінграда, Бандери, вулицях Скляренка, Кирилівській, Богатирській, Полярній.

Ситуація на Лівому березі

Проблеми з рухом спостерігаються на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Тичини, Дніпровській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, вулицях Миропільській та Ахматовій, а також на проспекті Григоренка та Бажана.

Крім цього рух ускладнено на Драницькому, Гаванському та Північному мостах.

Раніше РБК-Україна писало, що під Києвом на тиждень частково перекриють траси на Львів та Одесу.

Також повідомлялося, що у Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київдвижение