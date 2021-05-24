Київ застряг у заторах: яка ситуація на дорогах

Ситуація на правому березі

Серйозні затори утворилися на проспекті Перемоги у бік центру, вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівській, Шаповала, Липківського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Лобановського, Протасовому Яру, бульварі Лесі Українки, вулицях Великій Васильківській, Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Набережному та Наддніпрянському шосе, Петровській алеї, проспекті Героїв Сталінграда, Бандери, вулицях Скляренка, Кирилівській, Богатирській, Полярній.

Ситуація на Лівому березі

Проблеми з рухом спостерігаються на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Тичини, Дніпровській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, вулицях Миропільській та Ахматовій, а також на проспекті Григоренка та Бажана.

Крім цього рух ускладнено на Драницькому, Гаванському та Північному мостах.