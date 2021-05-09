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Київ запустив додаткові маршрути на поминальні дні: список

Новость на русском → Києва, Неділя 09 травня 2021 09:31
Київ запустив додаткові маршрути на поминальні дні: список Фото: додаткові маршрути запустили у Києві на поминальні дні (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На поминальні дні Київ запустив додаткові маршрути громадського транспорту. Він підвозитиме людей до міських кладовищ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що перевезення здійснюватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів. У місцях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні особи від КМДА, а біля кладовищ - патрульна поліція Києва та Київської області.

Крім того, сьогодні заборонена парковка на вулиці Електротехнічній і заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів по вулиці Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Фото: перелік маршрутів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві після скасування локдауна запрацювали продуктові ярмарки. Але дотримання карантину будуть строго перевіряти.

Крім того, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийшли додаткові патрулі.

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