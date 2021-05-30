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До Києва із Запоріжжя бортом ДСНС перевезли 3-річну дівчинку з тотальним ураженням легень

Автор: Дмитрий Кузнецов

Літак Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перевіз із Запоріжжя до лікарні Києва тяжкохвору трирічну дівчинку. Медики діагностували у дитини гострий респіраторний дистрес-синдром тяжкого ступеня з тотальним ураженням легень.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Відзначається, що Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня транспортувала до Києва в Національну спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит" трирічну дівчинку з тотальним ураженням легенів. У перевезенні хворої дитини залучили літак санавіації ДСНС у супроводі київських медиків. Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі.

Рішення про транспортування дівчинки із Запоріжжя до Києва було прийнято після консультації з київськими фахівцями.

Лікарі діагностували у дитини гострий респіраторний дистрес-синдром тяжкого ступеня з тотальним ураженням легень. Вони не виконують свою функцію. Медики насичують кров дівчинки киснем за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації. Цю систему напередодні доставили в Запорізьку лікарню з Києва.

Фото: трирічну дівчинку з важким ураженням легенів перевезли в лікарню Києва (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що екстрена медична допомога повинна бути забезпечена всім необхідним. Глава уряду заявив, що її фінансування істотно збільшили.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну розкрив деталі графіка надходження вакцин від коронавірусу в Україну. До кінця травня очікуються постачання декількох препаратів.

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