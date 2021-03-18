Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як в 2020

Скільки триватиме локдаун

Через стрімке зростання захворюваності карантин в столиці посилять вже з цієї суботи терміном на три тижні. Таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про введення суворих обмежень в Києві з 00:00 20 березня до 9 квітня включно.

Список обмежень

забороняється робота культурних і розважальних закладів (музеї, кінотеатри, театри, концертні зали і т.д.);

(музеї, кінотеатри, театри, концертні зали і т.д.); в ТРЦ будуть працювати тільки магазини продуктів, побутової хімії, засобів гігієни, зоомагазини і аптеки ;

; кафе, бари і ресторани зможуть обслуговувати клієнтів тільки в режимі на винос ;

; забороняється робота кафе на автозаправних комплексах;

скасовуються масові заходи (спортивні, розважальні, культурні, рекламні);

(спортивні, розважальні, культурні, рекламні); на релігійних богослужіннях вводиться обмеження - не більше 1 людини на 10 кв.м .;

.; заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях (в т.ч. на футбольному матчі "Шахтар" - "Рома" 18 березня);

на спортивних змаганнях (в т.ч. на футбольному матчі "Шахтар" - "Рома" 18 березня); салони краси, перукарні працюватимуть тільки за попереднім записом ;

; фітнес-центри і спортзали також зможуть приймати відвідувачів за записом, групові заняття забороняються ;

; з 20 березня всі підприємства бюджетної сфери перейдуть на дистанційний режим праці ;

; приватним компаніям рекомендовано перевести співробітників на віддалену роботу (крім підприємств "критичної структури").

Як працюватимуть школи та дитсадки

З 18 березня школярі 5-11 класів пішли на дострокові канікули, а з 22 березня канікули почнуться в учнів початкової школи. Після їх закінчення, з 28 березня навчальний процес відновиться в дистанційному форматі.

Дитячі садки столиці під час жорсткого карантину продовжать працювати в звичайному режимі.

Обмеження громадського транспорту

Як заявив міський голова Віталій Кличко, громадський транспорт Києва на період локдауна буде працювати в звичайному режимі.

Обов'язкове дотримання норм перевезення пасажирів і маскового режиму. При цьому, заповненість місць для сидіння не повинна перевищувати 50%.

Яким був локдаун в Києві минулої весни

Фактично рік тому в столиці було введено жорсткий карантин в рамках загальнонаціонального локдауна, проте його обмеження були більш жорсткими.

12 березня 2020 в Києві і по всій країні закрилися освітні заклади, були заборонені масові заходи, введена заборона на роботу кафе, ресторанів, спортзалів, салонів краси. Закрилися ТРЦ, ринки та інші торгові заклади, за винятком продуктових магазинів, аптек.

З 17 березня 2020 в столиці зупинилася робота метро, ​​громадський транспорт працював за перепустками.

На початку квітня додатково ввели обмеження на пересування групами не більше 2-х осіб, були заборонені прогулянки в парках і скверах.