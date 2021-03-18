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Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як в 2020

Автор: Анна Березина

З суботи, 20 березня в Києві вводиться жорсткий карантин з обмеженнями "червоної" зони. Закриються всі культурні та розважальні заклади, ТРЦ, кафе і ресторани не зможуть приймати відвідувачів. Подібні заборони вже діяли в столиці рівно рік тому, але були ще більш суворими.

Яким буде новий локдаун в Києві, докладно про всі обмеження - на РБК-Україна.

Скільки триватиме локдаун

Через стрімке зростання захворюваності карантин в столиці посилять вже з цієї суботи терміном на три тижні. Таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про введення суворих обмежень в Києві з 00:00 20 березня до 9 квітня включно.

Список обмежень

  • забороняється робота культурних і розважальних закладів (музеї, кінотеатри, театри, концертні зали і т.д.);
  • в ТРЦ будуть працювати тільки магазини продуктів, побутової хімії, засобів гігієни, зоомагазини і аптеки;
  • кафе, бари і ресторани зможуть обслуговувати клієнтів тільки в режимі на винос;
  • забороняється робота кафе на автозаправних комплексах;
  • скасовуються масові заходи (спортивні, розважальні, культурні, рекламні);
  • на релігійних богослужіннях вводиться обмеження - не більше 1 людини на 10 кв.м.;
  • заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях (в т.ч. на футбольному матчі "Шахтар" - "Рома" 18 березня);
  • салони краси, перукарні працюватимуть тільки за попереднім записом;
  • фітнес-центри і спортзали також зможуть приймати відвідувачів за записом, групові заняття забороняються;
  • з 20 березня всі підприємства бюджетної сфери перейдуть на дистанційний режим праці;
  • приватним компаніям рекомендовано перевести співробітників на віддалену роботу (крім підприємств "критичної структури").

Як працюватимуть школи та дитсадки

З 18 березня школярі 5-11 класів пішли на дострокові канікули, а з 22 березня канікули почнуться в учнів початкової школи. Після їх закінчення, з 28 березня навчальний процес відновиться в дистанційному форматі.

Дитячі садки столиці під час жорсткого карантину продовжать працювати в звичайному режимі.

Обмеження громадського транспорту

Як заявив міський голова Віталій Кличко, громадський транспорт Києва на період локдауна буде працювати в звичайному режимі.

Обов'язкове дотримання норм перевезення пасажирів і маскового режиму. При цьому, заповненість місць для сидіння не повинна перевищувати 50%.

Яким був локдаун в Києві минулої весни

Фактично рік тому в столиці було введено жорсткий карантин в рамках загальнонаціонального локдауна, проте його обмеження були більш жорсткими.

12 березня 2020 в Києві і по всій країні закрилися освітні заклади, були заборонені масові заходи, введена заборона на роботу кафе, ресторанів, спортзалів, салонів краси. Закрилися ТРЦ, ринки та інші торгові заклади, за винятком продуктових магазинів, аптек.

З 17 березня 2020 в столиці зупинилася робота метро, ​​громадський транспорт працював за перепустками.

На початку квітня додатково ввели обмеження на пересування групами не більше 2-х осіб, були заборонені прогулянки в парках і скверах.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що спалах коронавіусу в Україні триватиме до кінця квітня. При цьому на даний момент поки немає необхідності в загальнонаціональному локдауні.

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