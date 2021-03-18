Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як в 2020

З суботи, 20 березня в Києві вводиться жорсткий карантин з обмеженнями "червоної" зони. Закриються всі культурні та розважальні заклади, ТРЦ, кафе і ресторани не зможуть приймати відвідувачів. Подібні заборони вже діяли в столиці рівно рік тому, але були ще більш суворими.
Яким буде новий локдаун в Києві, докладно про всі обмеження - на РБК-Україна.
Через стрімке зростання захворюваності карантин в столиці посилять вже з цієї суботи терміном на три тижні. Таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ та НС.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про введення суворих обмежень в Києві з 00:00 20 березня до 9 квітня включно.
З 18 березня школярі 5-11 класів пішли на дострокові канікули, а з 22 березня канікули почнуться в учнів початкової школи. Після їх закінчення, з 28 березня навчальний процес відновиться в дистанційному форматі.
Дитячі садки столиці під час жорсткого карантину продовжать працювати в звичайному режимі.
Як заявив міський голова Віталій Кличко, громадський транспорт Києва на період локдауна буде працювати в звичайному режимі.
Обов'язкове дотримання норм перевезення пасажирів і маскового режиму. При цьому, заповненість місць для сидіння не повинна перевищувати 50%.
Фактично рік тому в столиці було введено жорсткий карантин в рамках загальнонаціонального локдауна, проте його обмеження були більш жорсткими.
12 березня 2020 в Києві і по всій країні закрилися освітні заклади, були заборонені масові заходи, введена заборона на роботу кафе, ресторанів, спортзалів, салонів краси. Закрилися ТРЦ, ринки та інші торгові заклади, за винятком продуктових магазинів, аптек.
З 17 березня 2020 в столиці зупинилася робота метро, громадський транспорт працював за перепустками.
На початку квітня додатково ввели обмеження на пересування групами не більше 2-х осіб, були заборонені прогулянки в парках і скверах.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що спалах коронавіусу в Україні триватиме до кінця квітня. При цьому на даний момент поки немає необхідності в загальнонаціональному локдауні.