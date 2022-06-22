Київ закрив Південний міст для приватних автівок: кому рух дозволено

У Києві від сьогодні, 22 червня рух Південним мостом заборонений. Це стосується приватного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
У КМДА нагадують, що рух Південним мостом дозволено лише для:
Також через Південний міст курсують автобуси маршрутів № 22 та № 91:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона.
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