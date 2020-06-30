Київ відновлює кільцевий рух міської електрички

Рух в ранковий і вечірній час пік буде відрізнятися
У Києві з 1 липня поновлюється кільцевий рух міської електрички. При цьому рух буде відрізнятися в ранковий і вечірній час пік.
Про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу" у Facebook.
Повідомляється, що курсування буде відбуватися за наступною схемою:
Також повідомляється, що у вихідні курсування електрички буде відбуватися в обох напрямках за розкладом руху. Обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції та зупинки.
Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину міська електричка Києва частково поновила роботу з 8 червня; при цьому поїзди курсували тільки між станціями Троєщина та Почайна.
Сьогодні стало відомо, що рух приміських поїздів відновлюють у Волинській і Рівненській областях; на першому етапі будуть ходити 10 електричок, які будуть йти до Рівного, Здолбунова, Ковеля та інших міст.
Автор: РБК-Україна