Київ відновлює кільцевий рух міської електрички

У Києві з 1 липня поновлюється кільцевий рух міської електрички. При цьому рух буде відрізнятися в ранковий і вечірній час пік.

Про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу" у Facebook.

Повідомляється, що курсування буде відбуватися за наступною схемою:

в ранкову годину пік - в основному в напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця)

у вечірню годину пік - в напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця).

Також повідомляється, що у вихідні курсування електрички буде відбуватися в обох напрямках за розкладом руху. Обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції та зупинки.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину міська електричка Києва частково поновила роботу з 8 червня; при цьому поїзди курсували тільки між станціями Троєщина та Почайна.

Сьогодні стало відомо, що рух приміських поїздів відновлюють у Волинській і Рівненській областях; на першому етапі будуть ходити 10 електричок, які будуть йти до Рівного, Здолбунова, Ковеля та інших міст.