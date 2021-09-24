Київ ввечері зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

За даними сервісу, затори скували центральну частину Києва, проспект Перемоги у бік виїзду зі столиці (від станції метро "Шулявська"), проспект Степана Бандери, вулицю Олени Теліги, вулиці Новокостянтинівська та Набережно-Хрещатицька. Також у заторах стоять бульвар Лесі Українки, Голосіївський проспект та місцями Окружна дорога.

На лівобережній частині рух ускладнено в районі станції метро" Лівобережна", на проспекті Юрія Гагаріна, на Харківському шосе та проспекті Бажана.

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)