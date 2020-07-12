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Київ ввечері накриють гроза та шквали

Київ, Неділя 12 липня 2020 19:06
Київ ввечері накриють гроза та шквали
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Негода утримається до 13 липня

У Києві ввечері 12 липня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози та шквали вітру.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, у найближчі години з утриманням до ночі 13 липня у столиці очікуються грози та пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні дощі з грозами очікувалися у більшості областей України, також синоптики прогнозували температура повітря до +33 градусів.

Крім того, у понеділок дощовий фронт зміститься на схід України, а також в країні очікується похолодання.

Як писало РБК-Україна, негода у трьох областях України спричинила знеструмлення сотні населених пунктів.

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