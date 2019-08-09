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Київ через ураган скували пробки

Новини » Інфраструктура    09.08.2019 - 19:07
Київ через ураган скували пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух на дорогах столиці ускладнено

У Києві ввечері 9 серпня через сильний ураган утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києва ускладнено рух на бульварі Дружби народів, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе на Подолі, Лук'янівці, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, в районі Видубичів.

На лівому березі столиці затори утворилися на Дарниці, Позняках, Дніпровській набережній, Русанівці, в районі "Чернігівської", на Броварському проспекті. Також ускладнений рух на мосту Метро, мосту Патона і Південному мосту.

 

Фото: затори у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Київ обрушився ураган - через сильний вітер та дощ у Києві затоплені вулиці і повалені дерева. Зазначимо, ураган у Києві спостерігається другий день поспіль. За прогнозом синоптиків, ймовірність грози у Києві збережеться до кінця доби.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві з вечора 9 до ранку 11 серпня буде перекрито рух на Хрещатику. Крім того, через ремонтні роботи очікується обмеження руху в Голосіївському районі столиці.

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