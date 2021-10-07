ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Київ став лідером рейтингу українських міст

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 жовтня 2021 13:09
Київ став лідером рейтингу українських міст Фото: Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Місто Київ, очолюване мером Віталієм Кличко, лідером партії "УДАР", посіло перше місце у рейтингу Forbes з легкості ведення бізнесу. Таким чином, столиця стала найкращим містом України для ведення бізнесу та найпривабливішим місцем для інвесторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг опублікований на сайті Forbes.

Як повідомляє видання, мета дослідження – допомогти інвесторам у виборі оптимальної географії для розвитку своїх проєктів.

"Лідером рейтингу став Київ, який піднявся з четвертої позиції. Запорука успіху – найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення. Не завадило навіть зниження міграційної привабливості: передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж столиця", - йдеться у публікації.

Зокрема, за показниками "Ділова активність" та "Купівельна спроможність" Київ набрав максимальну кількість балів – 100 із 100. За показником "Транспортне сполучення" - 84 бали. Це найбільший результат серед всіх українських міст. Сферу "Освіта" у Києві оцінено на 78 бали, "Регіональний Doing Business" - 73 бали. Загалом Київ набрав 702 бала за 10 показниками.

Друге місце у рейтингу посіла Вінниця - з 677 балами, третє - Львів з 667 балами. Лідер минулого року Івано-Франківськ опустився на 4-е місце в рейтинговій таблиці.

Цього року до рейтингу додався ще один показник - готовність міст до пандемії. За цим показником Київ набрав 69 балів, поступившись лідерством лише Ірпіню (70 балів).

До "Рейтингу міст" від Forbes увійшли всі міста України з населенням понад 90 тисяч людей, за виключенням неконтрольованих територій.

Як раніше повідомлялося, під керівництвом Віталія Кличка Київ вперше увійшов у топ-100 найкращих міст світу. Міжнародний рейтинг міст від компанії "Resonance" було оприлюднено у травні, Київ посів 87 місце.

У серпні 2020 року Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу та представив план, який дасть змогу реалізувати цю мету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця