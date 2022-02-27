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Київ створив координаційний гуманітарний штаб

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 16:14
Київ створив координаційний гуманітарний штаб Фото: Будівля КМДА (kmr.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

У столиці України вирішили скоординувати зусилля зі забезпечення продуктами та найнеобхіднішим в умовах війни проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА.

Столична влада створила штаб для координації тих, хто потребує допомоги, та тих, хто може її надавати. У понеділок запустять електронну платформу для допомоги процесу.

Спеціальний ресурс прийматиме інформацію від бізнесу про наявні в підприємців ресурси. Натомість кияни повідомлятимуть там про свої потреби в продуктах і товарах першої необхідності. Ці дані систематизуватимуться для подальшого розподілу.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виділили понад 50 млн доларів допомоги для України.

Крім того, Україна отримала гуманітарну допомогу з Китаю і країн ЄС.

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