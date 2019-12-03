Центр Києва скували затори: карта

Рух ускладнено на Північному і Південному мосту
У вівторок ввечері, 3 грудня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.
На правому березі затори утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицькій, на Почайнинській, Глибочицькій, Набережному шосе та Великої Житомирської. Рух традиційно для вечора утруднено на Хрещатику, вулиці Січових Стрільців, Прорізній, Ярославовому Валу, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого та вулиці Жилянській.
Також затори утворилися на Великій Васильківській, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського і Повітрофлотському проспекті.
Крім того, рух ускладнений на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери і вулиці Саперно-Слобідська, на Північному і Південному мосту.
Раніше повідомлялося, що в Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов.