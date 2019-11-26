Київ скували затори: карта

Також затори утворилися на Гаванському мосту, мосту Метро, Південному мосту
У вівторок, 26 листопада, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.
На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Шота Руставелі, вулиці Антоновича, вулиці Великій Васильківській, вулиці Басейній, вулиці Хрещатик, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Інститутській, вулиці Шовковичної, вулиці Басейній, вулиці Великій Житомирській, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Данила Щербаківського, вулиці Олени Теліги, вулиці Кирилівській, вулиці Сирецької, вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, проспекті Правди, Оболонському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Ярославській, вулиці Григорія Сковороди, бульварі Лесі Українки, вулиці Лаврській, вулиці Саксаганського, вулиці Івана Федорова, вулиці Миколи Грінченка, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідська, Зелезнодорожном шосе, вулиці Васильківська.
Також затори утворилися на Гаванському мосту, мосту Метро, Південному мосту.
Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.