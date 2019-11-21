Київ скували затори: карта

У четвер ввечері, 21 листопада, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі затори утворилися на проспекті Перемоги, на вулиці Олени Теліги, на Голосіївському проспекті, на вулиці Михайла Грушевського, на вулиці Січових Стрільців, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Набережно-Хрещатицькій, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Богатирській, на вулиці Кирилівській, на Набережному шосе.

Крім того, ускладнено рух на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Кайсаровской, на вулиці Саперно-Слобідській, на бульварі Дружби народів, на вулиці Михайла Бойчука, на вулиці Бастіонній, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Михайла Грінченка, на вулиці Саксаганського, на вулиці Льва Толстого, на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Леся Курбаса, на Набережно-Луговій

Також ускладнений рух на Північному і Південному мостах.

На лівому березі затори утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровської Набережної, вулиці Михайла Ревуцького, на Харківському шосе, на вулиці Раїси Окіпної, вулиці Євгена Сверстюка, на Броварському проспекті і вулиці Крайній.

Нагадаємо, у столиці з 7 листопада обмежили в'їзд вантажівок масою більше 4,5 тонн. Рух вантажних автомобілів по дорогах Києва заборонено в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.