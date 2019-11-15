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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 17:48
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух на проспекті Степана Бандери, бульварі Дружби народів і вулиці Набережно-Рибальській

У Києві ввечері в п'ятницю, 15 листопада, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, проспекті Лесі Українки, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Олени Теліги, вулиці Куренівській, вулиці Кирилівській, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Новокостянтинівська, вулиці Луговій, вулиці Автозаводській, вулиці Ярослава Івашкевича, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Хорива, вулиці Верхній Вал, вулиці Костянтинівська, вулиці Оболонська, вулиці Нижньоюрківська, вулиці Глибочицька, вулиці Білоруська, вулиці Січових Стрільців, вулиці Маршала Рибалка, вулиці Павловська, вулиці Гоголівська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, вулиці Саксаганського, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Льва Толстого, вулиці Дарвіна, вулиці Шовковичної, вулиці Мечникова, вулиці Саперно-Слобідської

Київ скували пробки: картаФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Також затори спостерігаються на Північному мосту.

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Соборності, на Дарницькій площі, на Броварському проспекті, на вулиці Алматинській, на Лісовому масиві, на бульварі Перова, на проспекті Гегерала Ватутіна, на вулиці Братиславська.

Київ скували пробки: карта

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві з 13 до 20 листопада частково обмежений рух на вулиці Володимирська.

У Києві обмежать рух на Північному мосту У Києві продовжили обмеження руху на Броварському проспекті
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