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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 16:50
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві у четверг ввечері, 7 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Як зазначається, на правому березі затори утворилися на вулиці Саксаганського, на вулиці Жилянській, на вулиці Льва Толстого, на вулиці Лаврській, на Оболонському проспекті, на Мінському проспекті, на вулиці Вишгородській, на проспекті Правди, на Мукачівському бульварі, на бульварі Дружби народів, на вулиці Хрещатик, на Набережно-Луговій, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Набережно-Хрещатицькій, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Богатирській, на вулиці Кирилівській, на вулиці Олени Теліги.

Київ скували затори: карта

Фото: скріншот затор на правому березі

Також рух ускладнено на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Глибочицькій, на вулиці Січових Стрільців, на вулиці В'ячеслава Чорновола, на вулиці Нивська.

Крім того, рух ускладнено на Північному мосту, Південному мосту і на Гаванському мосту.

Також утворилися затори на лівому березі, а саме на Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Братиславської, бульварі Перова, на проспекті Миколи Бажана, Харківського шосе.

Київ скували затори: карта

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, в Києві з 7 листопада обмежать в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями столиці в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту.

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