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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 17:38
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві ускладнений рух на проспекті Перемоги, Набережному шосе і вулиці Олени Теліги

У Києві у вівторок увечері, 5 листопада, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Як зазначається, на правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, Тараса Шевченка, Валерія Лобановського, Лесі Українки, Набережному шосе, бульвару Дружби народів, вулиці Хрещатик, Набережно-Лугової, проспекті Степана Бандери, Набережно-Хрещатицькій, Почайнинцкой, Нижньому Валу, Богатирській, Кирилівської, Олени Теліги, Дехтягевской, Луговий, Бережанської, Ярослава Івашкевича, Великій Кільцевій дорозі, вулиці Новій, Повітрофлотському проспекті, вулиці Саксаганського, Жилянській, Льва Толстого, Шовковичній, Лаврській, Оболонському проспекті, Мінському проспекті, вулиці Вишгородській, проспекті Правди, вулиці Мукачівській, Юрія Іллєнка, Глибочицькій, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола

Київ скували пробки: картаКрім того, рух ускладнено на Гаванському мосту, Північному мосту, Південному мосту.

також утворилися Пробки лівому березі, а саме на проспекті Миколи Бажана, Харківського шосе, вулиці Тепловозная, Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Братиславської, бульварі Перова і вулиці Колекторній.

Київ скували пробки: картаНагадаємо, з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах. Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.

Крім того, з 5 листопада для проведення капітального ремонту закривають пішохідний міст на перетині проспекту Комарова і вулиці Василенка. ремонтні роботи будуть проводитися з-за аварійного стану пішохідного мосту і триватимуть до червня 2020 року.

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