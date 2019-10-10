Київ скували пробки: карта

У Києві в четвер, 10 жовтня, утворилися численні пробки на обох берегах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google maps.

Зокрема, на правому березі рух ускладнений на бульварі Дружби Народів, вулиці Грінченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Коновальця, Саперно-Слобідської, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги.

Крім того, рух утруднено на Великій окружній, вулиці Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Володимирській, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, Мечникова.

Також на лівому березі пробки утворилися на вулиці Раїси Окіпної, частково на вулиці Сверстюка, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе і Харківському шосе.

Крім того, проблеми з рухом спостерігаються на Північному мосту і мосту Метро.

Нагадаємо, в Києві заборонять рух на проспекті Перемоги. Проспект буде перекритий з 22:00 12 жовтня до 5:00 14 жовтня.

Як писало РБК-Україна, до кінця жовтня на естакаді Південного мосту буде обмежено рух автомобільного транспорту в бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.