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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 18:36
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві затори на обох берегах

У Києві ввечері, 26 вересня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Таким чином, на правому березі столиці затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Гарматна, Выборзкая, бульварі Вацлава Гавела, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Леся Курбаса, вулиці Луговій, Оболонському проспекті, вулиці Богатирська, проспекті Степана Бандери, вулиці Новоконстянтиновской, Олени Теліги, Кирилівської, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Набережно-Луговій, Глибочицькій, Лук'янівській, Соляної, Юрія Іллєнка, Білоруської, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, Кайсарова, Охтирської, провулку Охтирському, вулиці Михайла Ломановского, Саперно-Слобідській, Джона Маккейна, бульварі Дружби народів, вулиці Івана Павла II, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, вулиці В'ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Миколи Пимоненка, Глибочицькій, Нижньоюрківській, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Лугова, Електриків

Також пробки спостерігаються біля метро "Академмістечко", "Мінська", "Лук'янівська", "Шулявська".

Київ скували пробки: картаНа лівому березі затори спостерігаються на бульварі Перова, вулиці Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, Харківському шосе, вулиці Віфлеємської, Березнева, дарницькому шосе, вулиці Тепловозної, Канальної, Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівська.

Крім того, ускладнено рух на мосту Метро, Південному мосту, Північному мосту.

Київ скували пробки: карта

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Крім того, у Києві з вечора 26 вересня по 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перехресті вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварийных робіт.

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