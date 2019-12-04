Київ скували пробки

У середу, 4 грудня, у Києві утворились значні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились біля станцій метро "Сирець", "Дорогожичі", проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе.

Ускладнений рух транспорту на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Відрадному проспекті, проспекті Леся Курбаса. Пробки зафіксовані біля станцій метро "Університет", "Вокзальна", "Палац спорту", "Дружби народів", "Либідська". Пробки утворились на Північному мосту, Дарницькому мосту, мосту імені Патона та мосту Метро.

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

На лівому березі пробки утворились на вулиці Братиславська, проспекті Генерала Ватутіна, Харківському шосе, біля станцій метро "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки", "Дарниця", "Чернігівська".

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні у Києві у зв’язку із робочим візитом в Україну прем’єр-міністра Швеції Стефана Льовена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, що від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик у Києві щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.