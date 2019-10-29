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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 08:31
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на трьох мостах

Зранку 29 жовтня у столиці утворились пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києві пробки утворились на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Юрія Іллєнка, біля станції метро "Лук'янівська", Набережному шосе.

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті. В центрі Києва значні пробки не зафіксовані.

Київ скували пробкиФото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Крім того, пробки є на Північному мосту через декілька дорожно-транспортних пригод, на Дарницькому мосту та мосту Патона.

На лівому березі ускладнений рух транспорту на Броварському проспекті, біля станцій метро "Лівобережна", "Дарниця". Також пробки на Дарницькому шосе, проспекті Соборності та Миколи Бажана зі сторони мостів. Пробки біля станцій метро "Осокорки", "Позняки".

Нагадаємо, на естакади Південного мосту до кінця жовтня обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега.

Крім того, у центрі у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації обмежили рух автотранспорту. до 10 листопада.

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