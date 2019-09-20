Київ скували пробки

Затори утворилися на обох берегах столиці
У п'ятницю ввечері, 20 вересня, в Києві утворилися численні пробки як на правому, так і на лівому березі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.
Так, утруднення руху спостерігається на важливих автомагістралях міста. Зокрема, на проспекті Перемоги, вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Великій кільцевій дорозі, вул. Хрещатик, бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Дружби народів, проспекті Степана Бандери та Голосіївському проспекті.
Також пробки спостерігаються біля станцій метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Теремки", "Шулявська", "Берестейська", "Нивки" і "Житомирська".
Ускладнено рух автомобілів на мосту Метро у бік лівого берега, а також в районі метро "Гідропарк". Крім цього, затори спостерігаються на Русанівській і Дніпровській набережній (частково), на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, вул. Євгена Сверстюка, проспекті Юрія Гагаріна і Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська"). Також ускладнений рух в районі метро "Бориспільська".
Нагадаємо, в Києві під час реставрації мосту на Борщагівці впав будівельний кран. За попередніми даними правоохоронців, в результаті падіння крана ніхто не постраждав.