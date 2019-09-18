Київ скували пробки

У середу, 18 вересня, у столиці України утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі столиці

Ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, поряд станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Берестейська", "Нивки", "Шулявська", "Політехнічних інститут". Пробки утворились на Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, Голосіївському проспекті.

Фото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на вулиці Січових Стрільців, вулиці Михайла Грушевського, Володимирському узвозі. Набережному шосе, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме на Північному та Південному мостах, Дарницькому та мосту Патона.

Пробки на лівому березі столиці

Пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, поряд станції метро "Лівобережна", проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, поряд станції метро "Бориспільська".

Фото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Сьогодні вночі у західних областях, Київській області, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).