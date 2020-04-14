Київ розробляє план пом’якшення карантину

Влада Києва готує програму поступового виходу з режиму суворих карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За словами голови КМДА Віталія Кличка, у випадку зниження кількості інфікованих коронавірусом через тиждень після Великодніх свят, Київ розглядатиме питання послаблення карантину. В іншому випадку обмеження можуть посилити.

"Втілення цього плану напряму залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання - не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу", - зазначив Кличко.

Він також заявив, неможливо спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 у Києві.

"Я спілкувався з багатьма епідеміологами, у тому числі і з директором відомого в світі інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна та, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності. Так от, він сказав, що в нього немає відповіді на це питання", - повідомив мер столиці.

Раніше Кличко заявив, що точної дати відкриття метро у Києві поки що немає. За його словами, все залежатиме від ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Також повідомлялося, що у Кабінеті міністрів готові запустити економіку України з травня за умови зниження кількості заражень COVID-19. Також умову завершення карантину 24 квітня назвали у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 14 квітня, у Києві зафіксовано 571 випадок коронавірусу. Загалом в Україні COVID-19 підтвердили у 3372 громадян.