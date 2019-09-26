Київ розраховує на засідання Комітету асоціації Україна-ЄС до кінця року

Київ сподівається, що перше засідання оновленого парламентського Комітету асоціації Україна-Європейський союз відбудеться до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника України в Європейському союзі Миколи Точицького у Twitter.

Так, український дипломат привітав польського політика Вітольда Ващиковского з обранням на посаду голови делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС. Точицький додав, що сподівається на засідання комітету до кінця цього року.

"Теплі вітання Ващиковському з обранням головою делегації Європейського парламенту в парламентському Комітеті асоціації Україна-ЄС. З нетерпінням очікую на першу зустріч комітету в Брюсселі цього року. Багато чого треба зробити для подальшого розвитку співпраці України та ЄС. Ваш цінний досвід допоможе на цьому шляху", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії заявили, що надали Україні за останні 5 років найбільший пакет підтримки за всю історію Євросоюзу. Офіційний представник Єврокомісії Карлос Мартін Руїз Де Гордежуела наголосив, що підтримка України з боку ЄС була безпрецедентною.

Також РБК-Україна писало, що в Міністерстві закордонних справ України повідомили про тиск на нову українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи. Нову делегацію України в ПАРЄ змушують прибути до Страсбурга.