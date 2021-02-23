До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Литви
Сьогодні, 23 лютого, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. Розпочав він його із вшанування пам'яті загиблим українським захисникам від російської агресії.
"Радий вітати міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у його першому візиті до України. Литва - важливий союзник і справжній друг України, партнер у Люблінському трикутнику. Ми вшанували полеглих українських героїв, які захистили Україну та Європу від агресії РФ", - написав Кулеба.
Фото: Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба біля Стіни пам'яті полеглих захисників України на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (https://twitter.com/DmytroKuleba)
Зазначимо, Габріелюс Ландсбергіс перебуватиме в України з робочим візитом у період з 23 по 24 лютого.
Нагадаємо, міністри зовнішньополітичних відомств України та Литви обговорять зміцнення стратегічного партнерства між країнами, підтримку зусиль України щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидію гібридним загрозам і взаємодію в рамках міжнародних організацій.
Також раніше Ландсбергіс заявив, що підтримує офіційну позицію Литви щодо закупівлі російської COVID-вакцини. Він зазначив, що Литва не хоче фінансувати війну на Донбасі.
Крім того, Литва підтримує створення міжнародної Кримської платформи, а також планує брати участь у її діяльності.