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До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Литви

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:00
До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Литви Фото: Габриелюс Ландсбергіс (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 лютого, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. Розпочав він його із вшанування пам'яті загиблим українським захисникам від російської агресії.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Радий вітати міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у його першому візиті до України. Литва - важливий союзник і справжній друг України, партнер у Люблінському трикутнику. Ми вшанували полеглих українських героїв, які захистили Україну та Європу від агресії РФ", - написав Кулеба.

Фото: Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба біля Стіни пам'яті полеглих захисників України на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (https://twitter.com/DmytroKuleba)

Зазначимо, Габріелюс Ландсбергіс перебуватиме в України з робочим візитом у період з 23 по 24 лютого.

Нагадаємо, міністри зовнішньополітичних відомств України та Литви обговорять зміцнення стратегічного партнерства між країнами, підтримку зусиль України щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидію гібридним загрозам і взаємодію в рамках міжнародних організацій.

Також раніше Ландсбергіс заявив, що підтримує офіційну позицію Литви щодо закупівлі російської COVID-вакцини. Він зазначив, що Литва не хоче фінансувати війну на Донбасі.

Крім того, Литва підтримує створення міжнародної Кримської платформи, а також планує брати участь у її діяльності.

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