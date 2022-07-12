До Києва приїхали продукти від Фонду Ахметова
Днями Фонд Ріната Ахметова передав понад 700 продуктових наборів до Шевченківського та Подільського управлінь соціального захисту населення столиці. Їх отримують найбільш незахищені категорії внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав до Києва понад 72,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила 15 млн людей. Понад 11 млн із них - з 24 лютого 2022 року.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".